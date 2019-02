Wie war die Atmosphäre in Anfield? Als Torwart vor "The Kop" zu stehen, der Stehplatz-Tribüne, mit 30.000 Plätzen die damals größte in Europa?

Einzigartig. Aber niemals unfair. Von den Rängen ist nichts in den Strafraum geflogen wie das sonst des Öfteren in Madrid oder in anderen südeuropäischen Stadien der Fall war. Auf dem Platz war das Geschehen hitzig, aber insgesamt okay.