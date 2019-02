Jérôme Boateng und David Alaba fahren ab und zu mit ihren Trikes zum Training.

Die Bayern haben ja insgesamt einen ganz schönen Fuhrpark. Da ist fast bei jedem ein bisschen Benzin im Blut. Der Verein wäre – glaube ich – aber nicht unbedingt begeistert, wenn da jeder am freien Tag mit dem Motorrad spazierenfahren würde.

Ex-Bayer Alonso will sich nach seinem Karriereende nun eine Rennmaschine kaufen und sagt: "Auf dem Motorrad spüre ich ein Gefühl von Freiheit."

Das kann ich gut nachvollziehen. Auf dem Motorrad kann man einfach mal abschalten. Du konzentrierst dich auf dich – und die Maschine. Wenn du bei schönem Wetter durch eine tolle Landschaft fährst, bist du ganz bei dir und kannst das Leben genießen. Du kannst den Kopf frei kriegen, bist an der frischen Luft und trotzdem mit ein bisschen Action unterwegs.

Haben Sie noch ein paar Experten-Tipps für ihn?

Ich glaube, er wohnt ja wieder in Spanien, von daher ist er landschaftlich schon mal ganz gut versorgt. Er weiß sicher, was er tut. Relativ schnell zu fahren, das geht relativ leicht, man muss trotzdem vernünftig bleiben. Wenn man richtig schnell fahren und etwas ausprobieren will, sollte man aber schon auf die Rennstrecke gehen.

Was können wir da in dieser Saison von Ihnen erwarten?

Aktuell bin ich Test- und Entwicklungsfahrer für Honda in der MotoGP und werde 2019 zwei bis drei Wildcard-Einsätze haben. Bei den restlichen Rennen bin ich als Experte für Servus TV vor Ort mit dabei. Das ist eine gesunde Mischung, die mir viel Spaß macht. Und ich bin weiter sehr nahe dran.

Ist es Ihr Ziel, nach Ihrer langwierigen Handgelenksverletzung wieder dauerhaft in der MotoGP zu fahren?

Das Ziel, die Motivation und der Wille dafür sind natürlich nach wie vor da. Aber es ist schwierig, ein Team und dann auch konkurrenzfähiges Material zu bekommen. Ich bin in meiner aktuellen Situation sehr glücklich und habe mir als TV-Experte ein zweites Standbein geschaffen. Aber wenn sich etwas ergeben sollte, als Stammfahrer wieder fix in die MotoGP zurückzukehren, wäre das natürlich ein Traum. Bei den Testfahrten vergangene Woche in Malaysia habe ich gesehen, dass ich noch den Speed und das Können habe, um in den Top Ten der Weltmeisterschaft dabei zu sein.

