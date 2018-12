Sie waren 45 Jahre Mitglied in der DKP und sind dann ausgetreten. Warum?

Ich war mit Positionen nicht mehr einverstanden. Mich hat um Beispiel gestört, dass die DKP zur letzten Bundestagswahl angetreten ist. Ich war dafür, die Partei DIE LINKE im Bundestag zu stärken und sie nicht zu schwächen.

Sie kritisieren vehement die Politik der Bundesregierung und der Nato. Zur Kreml-Politik hört man dagegen wenig. Sind sie auf dem linken Auge blind?

Meine Kritik richtet sich primär gegen Zustände in diesem Land. Vor allem gegen die Aufrüstung und Kriegspolitik Deutschlands. Wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir das zunächst hier, bei uns tun.

Lieber Revolutionär als Revoluzzer

Und Putins Politik, beispielsweise in Syrien?

Wenn Russland in Syrien Zivilisten bombardiert, muss man das kritisieren. Doch alle Angriffskriege der letzten Jahre wurden von Nato-Staaten geführt, gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak oder Libyen. Und die türkische Armee ist mit deutschen Leopard-Panzern in Nordsyrien, in Afrin einmarschiert. Das ist glatter Bruch des Völkerrechts.

Man hat Sie mal "den letzten aufrechten Kommunisten in München“ genannt. Gefällt Ihnen das?

Eher nicht. Ich bin nicht der Einzige. Ich kenne ganz viele aufrechte Kommunisten.

Gefällt Ihnen Revoluzzer besser?

Revoluzzer finde ich doof. Ich verstehe mich als Revolutionär. Das ist etwas anderes. Ich will eine gerechte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die allen nützt, die nicht nur einigen wenigen Reichen nützt und die Profite der Konzerne garantiert. Dazu gehören für mich beispielsweise auch Themen wie bezahlbare Wohnungen genauso wie der Klimaschutz.

Sind Sie ein besonders streitbarer Mensch?

Ich glaube schon. Ich diskutiere seit Jahrzehnten mit Menschen, die eine andere Meinung haben als ich. Die Linke ist ein pluralistisches Gebilde, da gibt es viele Leute mit vielen unterschiedlichen Standpunkten. Das ist auch gut so. Man kann voneinander lernen und nur gemeinsam können wir etwas verändern.

Schreer: AfD ist "Folge der jahrelangen Regierungs-Politik"

Wie viele Demos haben Sie organisiert, wie viele Flugblätter verfasst?

Meine Güte, das weiß ich nicht mehr. Das fing schon in den 60er Jahren an mit den Ostermärschen. Demos dürften es über 100 gewesen sein.

Wie oft sind Sie festgenommen worden?

Das war bestimmt mehr als sechs Mal. Das erste Mal bei der Blockade der Bildzeitung zu Ostern 1968. In Passau bin ich bei der Blockade gegen eine DVU-Veranstaltung alter Nazis in der Nibelungenhalle festgenommen worden. Mich hat man vor Gericht gestellt. Alt-Ob Georg Kronawitter, der die Aktion auch unterstützt hatte, nicht. Beim Weltwirtschaftsgipfel in München 1992 war ich im Polizei-Kessel und bin damals wie viele andere auch festgenommen und auf Präsidium gebracht worden. 2002, als während der Sicherheitskonferenz in München ein Demoverbot über die ganze Stadt verhängt wurde, passierte es wieder. Dabei bin ich nach einer Pressekonferenz mit einer Gruppe Leute nur rüber zum Marienplatz gegangen. Das galt schon als Verstoß gegen das Demoverbot. Ein paar Mal bin ich auch vor Gericht gestellt und verurteilt worden. Aber es blieb immer bei Geldstrafen.

Manche halten Sie für einen Berufsdemonstranten. Ärgert Sie das?

Ja. Das würde mein politisches Engagement zu sehr eingrenzen. Ich arbeite als Publizist und habe auch mal ein Buch zur Mieten- und Bodenspekulation geschrieben, ich bin in der Friedensbewegung aktiv, ich kämpfe gegen die Abschiebung von Geflüchteten, gegen Rassismus und Faschismus.

Dann müsste Sie es besonders ärgern, dass die AfD inzwischen im Bundestag und in allen Landtagen sitzt!

Das ist ein Trauerspiel. Es ist aber auch eine Folge der jahrelangen Regierungs-Politik, die sich gegen die Interessen der Menschen richtet. Nationalistische und fremdenfeindliche Parolen versprechen einfache Lösungen. Das glauben viele Leute nur all zu gerne.

Was kann man dagegen tun?

Das ist schwierig. Je größer die Angst ist vor sozialem Abstieg, umso mehr laufen die Leute den Rechtspopulisten nach. Was fehlt, ist eine starke Linke, eine Linke, zu der die Menschen Vertrauen haben und die was bewirkt.

Revolution kennt kein Alter

Sie haben Ihr ganzes Leben für eine linke Gesellschaftsordnung gekämpft. Sind sie frustriert?

Ich messe meine politische Arbeit nicht nach dem großen, alles verändernden Erfolg. Wer etwas verändern will, muss sich einmischen und was tun. Die Faust in der Tasche ballen nützt nichts, und ein paar Likes auf Facebook sind nicht genug.

Macht Revolution mit 80 noch Spaß?

Mir schon.

Andere haben in Ihrem Alter ein Landhaus in der Toskana. Hätten Sie das auch gerne?

Nein, für so etwas habe ich mich nie erwärmen können. Ich mache jedes Jahr mit meiner Frau Urlaub auf Kreta. Ich gehe gerne in die Berge. Damit bin ich sehr zufrieden.

Angela Merkel verabschiedet sich schrittweise aus der Politik, auch Horst Seehofer ist langsam auf dem Rückzug. Wann ist es denn bei Ihnen soweit?

Daran denke ich gar nicht. Wut und Empörung über die Missstände treiben mich immer wieder an. Daran wird sich wohl kaum was ändern.