AZ: Herr Hagen, als bekennender Löwenfan hatten Sie am Sonntag vermutlich einen privaten Termin in Giesing – konnten Sie beim 4:1 des TSV 1860 gegen Eintracht Braunschweig Ihren Augen trauen?

MARTIN HAGEN: Es war sensationell, mit Abstand die beste Saisonleistung der Löwen! Diejenigen, die immer gesagt haben, man könne mit diesem Kader nicht bestehen, haben sich wohl am meisten die Augen gerieben. Ich versuche, meine Euphorie noch zu bremsen. Man wurde ja schon zu oft enttäuscht. Jetzt fällt es aber schwer, nicht an den Aufstieg zu denken – zumindest ein bisschen.