FCK in der Bundesliga? "Ich gebe die Hoffnung nicht auf"

Der Stadionumbau vor der WM 2006 hat den Klub über Jahre finanziell extrem belastet. Ist der FCK deshalb so tief abgestürzt?

Der Stadionbau wurde ja schon weit vor der WM 2006 begonnen. Ich finde es nach wie vor schade, dass die internationalen Fußballorganisationen so hohe Anforderungen an die Stadien stellen. Klar, unser Stadion ist teuer, erst recht für einen Drittligisten. Jetzt hat man aber einen Pachtpreis mit der Stadt vereinbart, der sehr fair ist.

Es wäre falsch, alles auf das Stadion zu schieben. In den Jahren nach der Meisterschaft sind Weichenstellungen zu optimistisch vorgenommen worden. Da sind Leute geholt worden, die zu teuer waren: Youri Djorkaeff oder Taribo West. Die Bindung der Spieler zum Klub ist verlorengegangen. Den Spirit FCK haben diese Spieler nie verstanden. Die jetzige Vereinsführung macht es sehr seriös. Ich hoffe, dass wir die Lizenz für die Dritte Liga erhalten und weiter nach oben angreifen.

Das wird aufgrund der finanziellen Situation aber schwer.

Richtig. Es wäre gut für den deutschen Fußball, wenn die Fernsehgelder zwischen der 1. und 3. Liga fairer verteilt werden würden. Der DFB müsste auch noch größere Anstrengungen unternehmen, um die Oberliga-Vereine zu fördern. Das kann auf Dauer für den Fußball nur gut sein. Diese für mich unglaublichen Ideen einer Weltliga würden den Fußball von den Menschen entfernen. Und dann ist er tot.

Was würde eine Bundesliga-Rückkehr des FCK für Sie persönlich bedeuten?

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es gelingt. Ich will den Aufstieg in die Bundesliga in meinem Leben noch feiern. Der Verein ist so verankert in der Region, sogar bis ins Saarland und nach Luxemburg. Zu fast jedem Heimspiel kommen 18.000 oder 19.000 Zuschauer. Es gibt Erstligisten, die können solche Zahlen nicht vorweisen. Die Bindung zwischen Fans und Verein ist tief. Deshalb wünsche ich es mir sehr, dass der Erfolg zurückkehrt.

Beck: "Kahn ist für eine Aufgabe im Management geeignet"

Zwischen Ihnen und Uli Hoeneß hat es in der Vergangenheit öfter gekracht. Wie sehen Sie den FC Bayern heute?

Ich will nicht heucheln und behaupten, dass die größte Sympathie herrschen würde. Aber es ist auf jeden Fall Respekt da. Die Bayern hatten damals mit dem Olympiastadion eine gute wirtschaftliche Voraussetzung. Und München ist dank seines Industriebesatzes ein gutes Umfeld. Aber der FC Bayern hat aus diesen Chancen viel gemacht, davor ziehe ich den Hut.

Was halten Sie davon, wie Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge den Klub auf die Zukunft vorbereiten?

Da sind Profis unterwegs. Die nächste Generation wird nun in die Führungsebene geholt, das ist verantwortungsvoll und vernünftig. Das zeugt davon, dass Hoeneß und Rummenigge nicht nur auf kurzfristigen Erfolg setzen, sondern die Zukunft des Klubs im Blick haben. Oliver Kahn ist ein guter Kandidat als neuer Vorstandsvorsitzender. Ich habe ihn in den Jahren erlebt, als er Experte beim ZDF war. In dieser Zeit war ich Vorsitzender des ZDF-Verwaltungsrates. Ich habe gesehen, dass da ein kluger Mann unterwegs ist. Kahn ist sicher geeignet für eine gehobene Management-Aufgabe.

