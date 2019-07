Wird denn in den Dienststellen genug getan, um rechtsextreme Beamte zu erkennen und zu entfernen?

Ein Polizist ist zur Neutralität verpflichtet. Wenn ein Beamter im Dienst für den rechten Einsatz Werbung macht, muss der Dienstherr dagegen vorgehen. Es ist beunruhigend, dass es in Gewerkschaften mehr AfD-Sympathisanten als im Bevölkerungsdurchschnitt gibt. Wir als GdP haben daher einen Unvereinbarkeitsbeschluss: Wer bei der AfD aktiv ist, kann nicht gleichzeitig bei uns aktiv sein.

Unternimmt die Regierung genug im Kampf gegen Rechts?

Ich denke schon. In Bayern werden alle Straftaten verfolgt, egal ob rechts oder links. Das ist in anderen Bundesländern anders. Was aber ein Problem ist: Wir können nicht wie von Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt alle 12 700 gewaltbereiten Rechtsextremen in Deutschland überwachen. Bisher hat man viel Kapazitäten in die Überwachung der islamistischen Szene gesteckt, da wird man jetzt wohl umschaufeln und mehr ins rechte Spektrum schauen müssen.

Wie ergeht es Polizeibeamten mit Migrationshintergrund?

Das hängt von der Nationalität ab. Ich habe mich mal mit einem türkischen Kollegen unterhalten, der in Deutschland aufgewachsen ist. Seine Landsleute waren in der Masse stolz auf einen der ihren, der es geschafft hat, bei der Polizei zu arbeiten. Bei einem russlanddeutschen Kollegen hingegen sehen die Landsleute ihn als Verräter. Vielleicht kommt dieses Denken noch aus der Sowjetzeit. Bei Einsätzen ist es aber natürlich förderlich, wenn der Kollege nicht nur Deutsch, sondern auch die Heimatsprache des Delinquenten spricht.

Viele Beamte klagen, die neuen Uniformen seien billig verarbeitet. Das Innenministerium spricht nur von Einzelfällen. Ihr Fazit?

Die weißen Hemden und Jacken werden als sehr gut bewertet, die blauen nicht. Da sind teilweise Knöpfe gesplittert. Die Mängel muss man in den Griff bekommen. Ich bin daher froh, dass die SPD im Landtag Innenminister Herrmann zu einem Sachstandsbericht aufgefordert hat.

Nächstes Jahr finden Spiele der Fußball-EM auch in München statt. Fühlen Sie sich gut vorbereitet?

Das hängt von den Spielpaarungen ab. Wenn Uruguay gegen die Ukraine spielt, werden wir wenig Probleme haben. Wenn das Spiel aber Italien gegen Türkei lautet, wird’s in München ganz schön zugehen. Die ersten Planungen laufen schon, das Münchner Polizeipräsidium hat bereits Urlaubssperren für diese Zeit verhängt.

