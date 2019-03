Versprechen der SPD: Grundrente für Geringverdiener, Bürgergeld statt Hartz IV

Welches Signal soll vom Politischen Aschermittwoch der SPD ausgehen?

Das Signal für ein soziales und starkes Europa, auch in der Zukunft. Ganz besonders für unsere Jugend.

Mit der Grundrente für Geringverdiener, Bürgergeld statt Hartz IV und Kindergrundsicherung verspricht die SPD auch in Deutschland mehr Sozialstaat. Ist das die neue Klarheit, die Sie auf dem Landesparteitag gefordert haben?

Das Vertrauen, das wir verloren hatten, haben wir nicht innerhalb von ein paar Monaten verloren. Das ist eine Entwicklung, die die SPD in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten genommen hat. Ich will mich damit nicht abfinden. Was uns gefehlt hat, war vor allem der Mut zur Klarheit. Zu dem nun präsentierten Sozialstaatspaket stehen wir alle: im Bund, in den Ländern, in den Kommunen. Und auch wenn es dafür Gegenwind gibt – von der Union oder aus der Wirtschaft –, wir stehen geschlossen dazu. Das ist es, was ich auf dem Parteitag formuliert habe. Und ich bin glücklich, dass die Bundesebene so gut mitgeht.

Der Agenda 2010 kehrt die SPD mit ihrem neuen Sozialstaatskonzept den Rücken. Wäre es für die Partei besser gewesen, die Reformen unter Kanzler Schröder hätte es nie gegeben?

Die Reformen unter Gerhard Schröder sind zu einer Zeit entstanden, in der Deutschland wirtschaftlich und auch auf dem Arbeitsmarkt in einer ganz anderen Situation war. Ich formuliere es mal so: Wenn Sie merken, dass Reformen nach Jahren etwas völlig anderes bewirken als beabsichtigt, nämlich vor allem Ängste schaffen, dann stimmt etwas mit den Reformen nicht. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Menschen ihrem Staat wieder vertrauen. Das wollen wir mit unserem Sozialstaatspaket erreichen. Deshalb wollen wir weg von Hartz IV und hin zu einem Bürgergeld, bei dem der Staat tatsächlich als Partner empfunden wird. Wir wollen einen Staat, der unserer Zeit entspricht und der den Menschen auf Augenhöhe begegnet.

Hat die große Koalition der SPD mit CDU/CSU eine Zukunft?

Viele Vorhaben der SPD sind mit der Union nicht zu machen. Was bedeutet das für den Fortbestand der großen Koalition?

Die Union muss sich erst selber klar werden, was sie unter einem sozialen Staat versteht. Die SPD hat ein klares Bekenntnis abgegeben und erwartet das nun auch vom Koalitionspartner. In einer Großen Koalition müssen solche Auseinandersetzungen möglich sein.

Von CDU und CSU kommt möglicherweise nichts, was über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Greift die SPD dann auf die sogenannte Revisionsklausel zurück und beendet die Koalition zur Halbzeit?

Das müssen wir jetzt erst einmal abwarten. Die Konservativen sind aber sicher gut beraten, wenn sie sich die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ansehen und sich fragen, wie sie deren Zukunft gestalten wollen.

Lesen Sie hier: AZ-Interview mit Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber - "Die Politik ist kein Ponyhof"