Riekel: "Frauen stehen sich oft selbst im Weg"

Warum ausgerechnet bei den Liberalen, nicht bei CSU, SPD oder Grünen?

Das geht schon auf meine Kindheit zurück: Als ich 13, 14 war, hatte ich eine allerallerbeste Freundin, deren Vater war Zahnarzt. Da er ein wirklich toller Vater war und uns immer von Freiheit und Eigenverantwortlichkeit vorschwärmte, blieb mir das leuchtend im Gedächtnis haften. Ich selbst bin auch dafür, dass der Fleißige belohnt werden soll. Was ist daran falsch? Ich habe mir im Leben auch alles selbst erarbeitet.

Jetzt also Bogenhausen. Sie wurden immerhin mit 95 Prozent der Stimmen zur Ortsverbands-Chefin gewählt – ein Ergebnis, auf das Honecker stolz gewesen wäre. Was haben Sie den jetzt vor in "Ihrem" Bogenhausen?

Zuerst einmal: Bogenhausen, wo ich inzwischen seit 15 Jahren wohne, ist für mich die Steigerung von "München ist die schönste Stadt der Welt". Ich strebe keine große Karriere in der FDP an, nicht, weil ich es mir nicht zutrauen würden, nein, weil ich Kontakt zu den Menschen in Bogenhausen haben will. Da ist der Ortsverband als unterste Ebene genau richtig. Ich bin mir auch nicht zu schade, um mich stundenlang an einen Infostand zu stellen. Jetzt kommt die Europawahl und vor allem 2020 die Kommunalwahl – da will ich alte und neue Wähler für die FDP mobilisieren.

Riekel: "Ich möchte den verträumten Charme Bogenhausens erhalten"

Mit welchen Themen wollen Sie das tun?

Ich bin ein Mensch, für den das Thema Wohnen wichtig ist. In Bogenhausen prallen an vielen Stellen Welten aufeinander. An der Cosimastraße zum Beispiel stehen auf der einen Seite alte Einfamilienhäuser und auf der anderen entstehen gerade riesige neue Wohnparks. Da ist die Politik schon gefordert.

Was liegt Ihnen noch am Herzen?

Zum Beispiel die Frage, wie die alten Menschen in Bogenhausen leben. Früher gab es viele Begegnungsstätten wie die berühmte "Restauration Herzogparkquelle" an der Ecke Poschinger- und Mauerkircherstraße. Die nannten alle nur das "Wirtshaus zum schmutzigen Löffel", da traf sich halb Bogenhausen. Aber das war einmal.

Ihr Plan?

Ich möchte wieder mehr Plätze mit Bäumen und Rasen, wo sich in den Cafés Senioren, Mütter mit Kindern oder von mir aus auch Biker treffen können. Ich möchte den verträumten Charme Bogenhausens erhalten.

Lesen Sie hier: Patricia Riekel über Lagerfeld - "Er sagte, alles wird gut"

Lesen Sie hier: Bogenhausen - Feuerwehr findet Leiche bei Wohnungsbrand