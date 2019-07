"Die SPD soll endlich zum Gelingen der GroKo beitragen"

Beim Berliner Koalitionspartner SPD kommt das Postengeschacher gar nicht gut an. Der kommissarische Parteichef Torsten Schäfer-Gümbel hat ja auch schon gesagt, dass die europäischen Sozialdemokraten Ursula von der Leyen nicht unterstützen werden.

Was die deutsche Sozialdemokratie in diesen Tagen veranstaltet, zeigt, dass mit dieser SPD nur noch ganz schwer ein Staat zu machen ist. Dass sich nach dieser schwierigen Wegstrecke alle – auch die sozialistischen Staats- und Regierungschefs – auf ein Paket verständigt haben, und dann ausgerechnet die deutsche SPD Njet sagt, das lähmt Deutschland und droht Europa handlungsunfähig zu machen.

Verklausuliert drohen einige Sozialdemokraten auch schon mit dem Bruch der Großen Koalition. Sigmar Gabriel hat dies zum Beispiel gefordert. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass die SPD ausschert?

Die SPD soll nicht immer Gründe suchen, warum sie die Große Koalition verlassen will, sondern endlich etwas zu ihrem Gelingen beitragen. Die Menschen erwarten, dass in der Großen Koalition vernünftig regiert wird. Was nicht hilft, ist ständig das eigene Tun zu hinterfragen oder Sand ins Getriebe zu streuen. Ich empfinde das, was die SPD immer wieder macht, schon als Belastung für die Große Koalition.

Ganz persönlich gefragt: Glaubt Markus Blume, dass die SPD die Vorgänge in Brüssel zum Vorwand nehmen wird, um aus der GroKo auszusteigen?

Ich wünsche der SPD, dass sie für sich selbst versteht, was ihre Rolle und ihre Verantwortung im Parteiensystem Deutschlands ist. Im Moment habe ich das Gefühl, dass die SPD hier völlig orientierungslos ist. Anscheinend will keiner so richtig den Vorsitz übernehmen. Und auch inhaltlich weiß sie nicht, wofür sie steht. Das macht die Zusammenarbeit für uns als Union auch nicht einfacher. Unser Kompass ist jedenfalls klar: Wir setzen auf Zukunft, auf Stabilität, und auf Verantwortung für Klimaschutz und Generationengerechtigkeit.

"Macron hat seine Maske fallen lassen"

Was denken Sie, warum es in Brüssel überhaupt zu dieser Situation kommen konnte, dass ein Emmanuel Macron, selbst ein junger Mann mit überschaubarer politischer Erfahrung, einen Manfred Weber gewogen und für zu leicht befunden hat?

Zum einen hat der vermeintliche "Supereuropäer" Macron seine Maske fallen lassen und gezeigt, dass es ihm nicht um Europa geht, sondern um seine handfesten nationalen Interessen und Egoismen. Und zum Zweiten müssen wir feststellen, dass die politische Landschaft in Europa extrem zersplittert ist. In vielen Ländern regieren Drei-, oder Vier-Parteien-Koalitionen. Das Europäische Parlament ist viel fragmentierter als früher. Dort Mehrheiten zu finden für einen Spitzkandidaten ist außerordentlich schwierig.

Letzte Frage: Ist Europa noch zu retten? Kurze Antwort, bitte!

Europa muss zu retten sein. In einer Welt mit Trump, Putin, und massiven chinesischen Wirtschaftsinteressen müssen wir in Europa zusammenstehen. Die letzten Tage dürfen nicht zur Blaupause für das Europa der Zukunft werden.

Lesen Sie auch: SPD stimmt im EU-Parlament gegen von der Leyen