Denen man vielleicht nur nicht genug zuhört?

Richtig, weil man den Konflikt scheut. Was wiederum ein Anfangspunkt ist, der irgendwann zu einem Endpunkt wird.

Nochmal zurück zur Kippa. In vielen Städten Deutschlands, vor allem auch in der Hauptstadt Berlin, bedeutet ihr Tragen ein Risiko.

Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht, und deswegen auch das Tragen der Kippa. Wenn ich jüdisch-religiös leben will oder ein Symbol tragen will, dann gehört es zu meiner Lebensqualität, dies ohne Angst tun zu können. Ein Leben mit Angst hat keine Lebensqualität. Diese Angst ist keine imaginäre, sie ist ein konkrete, reale. Sie geht weit über die Kippa hinaus. Gemeint ist in Wirklichkeit der Mensch, der sie trägt. Da sind wir wieder bei der Eingangsfrage: Wenn der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesrepublik der jüdischen Gemeinschaft rät, nicht überall und immer eine Kippa zu tragen, dann muss man sich die Frage stellen, ob Juden nur noch in ganz bestimmten Teilen Deutschlands jüdisches Leben leben können. Das wäre ein Offenbarungseid.

"Sich einmischen, solidarisch sein, Gesicht zeigen"

Was erwarten Sie, was getan werden sollte?

Sollte man nicht einen Aufruf an alle Menschen in diesem Land richten, sich wieder für die Demokratie so einzusetzen, dass welche Gruppe auch immer ihre religiösen Symbole tragen kann? Kinder, jüdische Kinder, gehen – das war vor 30 Jahren, als ich politische Verantwortung trug, schon genauso – in den Kindergarten, sie gehen in die Krippe und sehen Polizisten, die Maschinenpistolen tragen. Kann sich eine Mutter, kann sich ein Vater vorstellen, was das für eine Markierung und Prägung ist? Was zu tun ist? Sich einmischen, solidarisch sein, Gesicht zeigen – und das immer dann, wenn man gefordert ist.

Besonders junge Menschen in Deutschland mobben ihre jüdischen Mitschüler – oder sie singen, wie gerade geschehen, nach einem Besuch des Konzentrationslagers Birkenau antisemitische Lieder. Hier läuft doch etwas grundlegend schief bei der schulischen Erziehung.

Die angebliche Hilflosigkeit der Lehrerinnen und Lehrer, der Direktorinnen und Direktoren ist doch das Unerträgliche. Es ist unerträglich, wenn ein Kind einem anderen Kind mit einer Beleidigung gegenübertritt, erst recht mit der: "Du Judenschwein". Was mich beunruhigt ist allerdings die Konsequenzlosigkeit, die scheinbare Hilflosigkeit. Welch ein Ausdruck von Unfähigkeit oder Gleichgültigkeit, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht deutlich machen können, hier ist eine rote Linie überschritten, dieses Verhalten muss sanktioniert werden? Dieser Alltagsantisemitismus, den es dauernd gibt, der hingenommen wird, der ist das Problem. Dieser strukturelle Antisemitismus, der immer wieder einsickert, der sorgt auch dafür, dass am Ende im Extremen die AfD so erfolgreich ist. Der Boden ist schon bereitet.

Wo liegen neben der Mutlosigkeit der Pädagogen weitere Defizite?

Jeder zweite Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren weiß nicht mehr, was Auschwitz ist. Defizite? Worüber reden wir denn, wenn nicht einmal die Mindeststandards des Geschichtsunterrichts über die Shoah vermittelt werden?

Über die AfD sprachen wir bereits. Sind es ihre kalkulierten Tabubrüche, die die führenden Köpfe der Partei beinahe systematisch betreiben, die der AfD ihre Erfolge bescheren?

Für den Erfolg haben Millionen Menschen gesorgt, die sich frei und demokratisch entschieden haben, ihre Stimme einer Partei des Hasses und der Menschenfeindlichkeit zu geben. Da dies keine Quantité négligeable an Wählerinnen und Wählern ist, müssen wir uns damit ernsthaft auseinandersetzen und den gesellschaftspolitischen Diskurs und Streit führen. Da geht es nicht um die Frage, ob die Partei provoziert, sondern es geht um die Tatsache, dass wir zum ersten Mal im Parlament eine demokratiefeindliche Partei haben.

"Wir haben ein politisches Klima, das Gewalt hervorruft"

Politische Lösungen bietet die AfD sowieso nicht an, oder?

Nein, kein Programm dieser Partei hilft Menschen, die wenig Geld verdienen. Es gibt kein sozialpolitisches Programm, kein rentenpolitisches Programm, kein geostrategisches Programm.

Die AfD – ein Luftballon?

Nein, ein Luftballon verliert irgendwann oben im Himmel die Luft, und nichts ist passiert. Aber die die AfD hat ja ein Programm, das heißt Hass. Sie ist kein Luftballon, sie ist eine sehr deutliche Realität, die die Gesellschaft brutal verändert. Es gibt Orte in diesem Land, wo Menschen Angst haben. Es gibt Regionen, wo Politiker, wo Landräte, wo Bürgermeister kleiner Ortschaften Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Und das sind keine Juden und das sind keine Flüchtlinge. Das sind Menschen, von denen gerade die AfD sagt, sie würde sie repräsentieren. Wir haben ein politisches Klima, das Gewalt hervorruft.

Kann, ja muss der Staat darauf reagieren?

Er kann darauf reagieren, er muss darauf reagieren. Es gibt unser Rechtssystem, das darauf reagieren muss. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten, interessanterweise unter einem Innenminister Seehofer, sagen der Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt der Bevölkerung, dass der Rechtsextremismus eine Bedrohung der Demokratie ist, nicht der jüdischen Gemeinschaft, sondern der Demokratie. Die Frage ist: Wie wird angeklagt? Die Anklage, es sei ein rechtsterroristischer Akt, ist ja erst ganz jung. Man hat jahrzehntelang versucht, das zu verhindern. Da hieß es immer, wir haben keinen Rechtsterrorismus. Wir sind jetzt gerade dabei, Beleidigungstatbestände, Verleumdungen, auch im Internet, in dem System des Rechtes so einzuordnen, dass Leute merken: Hey, es kann sein, dass du eine Geldstrafe bekommst, aber es kann auch sein, dass du ins Gefängnis wanderst. Es sitzt gerade eine Dame, die über 90 Jahre alt ist ...

... eine chronische Holocaust-Leugnerin ...

... endlich im Gefängnis.

"Menschen müssen ihre Identitäten angstfrei in Deutschland entfalten können"

Was muss in Deutschland geschehen? Müssen jüdische Einrichtungen von Polizei und Staatsschutz besser geschützt werden?

Natürlich. Aber der physische Schutz ist nur eine Maßnahme. Wenn Institutionen in unserem Land gefährdet werden durch eine äußere Gewalt, müssen wir sie schützen. Auch das ist eine Selbstverständlichkeit in unserem Land.

Und darüber hinaus?

Ich möchte, dass jüdische Menschen, jüdische Kinder nicht darüber nachdenken müssen, ob sie ihren Davidstern um den Hals tragen. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, sein zu können, wie ich bin. Menschen müssen ihre Identitäten angstfrei in Deutschland entfalten können. Das ist das Versprechen der Freiheit. Solange ich Sie in Ihrem Sein nicht einschränke, haben Sie mit mir nicht zu sagen, ob Sie es mögen, dass ich grüne Fingernägel oder rote Fingernägel trage – oder überhaupt keine Farbe. Das geht Sie nichts an!

Haben die Deutschen das Geschenk der Freiheit verstanden?

Ich würde sagen, ja. Aber nicht genug, und nicht ausreichend verinnerlicht. Wie denn auch? Deutschland lebt erst seit einigen Jahrzehnten mit der Erfahrung von Freiheit.

70 Jahre in Frieden, in Freiheit und größtenteils in Wohlstand hat es in der Geschichte zuvor nie gegeben ...

Das heißt aber nicht, dass wir fundamental verinnerlicht haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Dass wir dies in unseren Alltag übersetzen. Sehen Sie: Immer, wenn ein Endpunkt stattfindet, bilden wir eine Menschenkette, kommen Menschen und sagen, wir sind an eurer Seite. Das ist wichtig und richtig. Aber was ist am Tag danach? Erst, wenn mein Problem ihr Problem ist, also unser aller Problem, dann habe ich Hoffnung.

