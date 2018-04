Dann könnten Sie das neue Polizeiaufgabengesetz PAG doch gleich mit abräumen?

Das neue PAG schafft mehr Schutz der Bevölkerung durch klare Regeln und zeitgemäße Befugnisse der Polizei. Es hilft, dass Menschen nicht zu Opfern werden. Vielen Kritikern indes geht es nur um den Versuch einer politischen Kampagne. Vieles, was darüber erzählt wird, ist falsch. Was mich am meisten betroffen macht, ist, dass SPD, Grüne und FDP auf Demonstrationen mit Antifa-Gruppen und wirklich Linksextremen zusammenarbeiten. Denen geht es weniger um die Rechte des Bürgers, sondern sie wollen die Polizei bekämpfen und infrage stellen. Die Linke Jugend hat noch während der G20-Proteste in Hamburg hässliche Parolen gegen die Polizei gepostet. Mit solchen Leuten macht man sich nicht gemein. Ich rate SPD, Grünen und auch FDP dringend, eine klare Trennlinie zu ziehen. Sonst ist ihr Anliegen diskreditiert.

Bei Ihrer Regierungserklärung haben Sie ein ganzes Ankündigungsfeuerwerk abgebrannt. Sie wollen zum Beispiel mehr Lehrer einstellen. Woher sollen die kommen?

Bildung ist für uns ein absolut wichtiger Schwerpunkt. Deswegen werden wir zu den bereits in Aussicht gestellten 2000 neuen Lehrern weitere 2000, also insgesamt 4000 Lehrer einstellen. Dadurch wollen wir den steigenden Schülerzahlen begegnen, Inklusion voranbringen und der Herausforderung der Zuwanderung mit Deutschklassen begegnen. Zudem starten wir das Programm Schulsozialarbeit mit Schulpsychologen und Sozialpädagogen, um Lehrern und Schülern helfend zur Seite zu stehen.

Wo soll das Personal herkommen?

Wir zahlen am besten in Deutschland. Da es um Lehrkräfte einen nationalen Wettbewerb gibt, wollen wir die attraktivsten Rahmenbedingungen bieten.

Was wurde denn bei der Integration von Flüchtlingskindern in den Schulbetrieb versäumt?

Uns geht es um gleiche Chancen für alle. Es gibt von vielen Eltern die Sorge darüber, dass manche Flüchtlingskinder trotz mangelnder Sprachkenntnisse zu früh in den Regelunterricht überführt wurden. Wir wollen den Schulerfolg der Zuwandererkinder, aber auch den Bildungserfolg der einheimischen Bevölkerung. Daher ist es wichtig, dass der Eintritt in den Regelunterricht erst dann erfolgt, wenn die Sprachkenntnisse ausreichen und wenn unsere Werteordnung verstanden und akzeptiert wird.

Und was tun Sie für die einheimischen Kinder?

Für mich gilt: Wir helfen Menschen aus anderen Ländern in Not gerne, aber wir dürfen darüber die einheimische Bevölkerung nicht vergessen. Wir müssen uns wieder mehr um die Mittelschicht und die Normalverdiener kümmern. Das ist ein Leitmotiv meiner Regierungserklärung.

Söder über Jobs bei Polizei: "Wir machen Bayern sicherer"

Das klingt jetzt sehr nach Angst vor der AfD …

… das klingt nach Politik für die Menschen in unserem Land. Es gibt viele, die verunsichert sind. Zwischen mancher akademischer Stildebatte, die geführt wird, und der Lebensrealität der Bürger klafft häufig eine große Lücke. Viele fühlen sich von der Politik nicht mehr angesprochen und glauben, dass ihre Sorgen gar nicht verstanden werden. Ich will zeigen, dass wir nicht nur über die großen Linien der Politik debattieren, sondern uns auch um die Sorgen eines jeden Einzelnen kümmern.

Sie versprechen auch anderswo mehr Stellen, nämlich zum Beispiel bei der Polizei und in der Pflege. Woher sollen die Leute alle kommen?

Da gilt das Gleiche. Bei der Polizei zahlen wir besser, bieten Perspektiven und unterstützen die Polizisten in ihrer schwierigen Arbeit rechtlich und moralisch. Mit der Grenzpolizei und der Verstärkung der Inspektionen vor Ort machen wir Bayern sicherer. Auch in der Pflege wollen wir eigene bayerische Akzente setzen: 1500 neue Pflegeplätze und Verdoppelung der Angebote in Palliativ- und Hospizmedizin. Und besonders wichtig ist uns das bayerische Pflegegeld. Wir zeigen Respekt und Anerkennung für die Angehörigen und Familien, die ihre Eltern und Großeltern pflegen. Nur in Bayern zahlen wir daher ein Pflegegeld von 1000 Euro im Jahr.

Woher kommt das Geld?

Bayerns Staatshaushalt ist so solide wie kein anderer. Wir tilgen konsequent Schulden, haben die Landesbank saniert und haben seit 13 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt. Unsere Reserve beläuft sich derzeit auf über sechs Milliarden Euro. Davon setzen wir jetzt eine Milliarde Euro ein. Was mich wundert, ist der Vorwurf, dass Familiengeld, Pflegegeld oder eine Grenzpolizei zu viel Geld kosten würden. Wir geben jedes Jahr für Asyl und Flüchtlinge zwei Milliarden Euro aus. Da ist es doch wirklich angemessen, auch für die einheimische Bevölkerung zu investieren. Mein Regierungsprogramm ist ein Konjunkturprogramm, um das Land zu stärken. Dadurch wollen wir Grundlagen schaffen, um auch in wirtschaftlichen Schwächephasen Dynamik zu behalten. Andere werden dass schlechter abfedern können als wir.

Söder über Hyperloop: "Eine futuristische Technologie"

Warum braucht Bayern einen Hyperloop? Das klingt irgendwie nach Transrapid 2.0. Dieser ist ja an Bürgerprotesten und an exorbitanten Kostensteigerungen gescheitert.

Schade, dass viele nicht den Mut haben, vorauszuschauen. Hyperloop ist eine futuristische Technologie. Wer immer nur daran forscht, was er im Moment für umsetzbar hält, wird die Zukunft nicht gewinnen. Und die Grundidee gibt es schon. Begeisterte junge Wissenschaftler an der TU München forschen daran. Auch die Entwicklung suborbitaler Raumfahrzeuge ist ein absolutes Geschäftsfeld der Zukunft. Mit unserer neuen Luft- und Raumfahrtstrategie werden wir Bayern wieder zur Nummer eins in einer Schlüsseltechnologie entwickeln. Das Lob der europäischen Raumfahrtsbehörde dafür, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich halte es für zu wenig, nur in der Gegenwart zu denken.

Setzen Sie sich mit dieser Fülle an Ankündigungen nicht unnötig unter gewaltigen Druck? Wenn irgendetwas nicht so läuft, wird man Ihnen das immer unter die Nase reiben.

Nur mit Mut kann man auch viel erreichen. Wir haben Konzepte und wir setzten sie auch um. Machen statt mahnen ist unsere Philosophie. Natürlich kann nicht alles bis zur Landtagswahl umgesetzt sein, aber wir legen überall die Grundlagen durch Gesetzte, Beschlüsse und erste Maßnahmen.

Bisher sind aber auch Sie nur in der Phase der Ankündigung.

Moment! Wir sind in der ersten Woche nach der Regierungserklärung. So werden die Grenzpolizei und das Landesamt für Asyl bis zum Sommer eingerichtet sein und Pflege- und Familiengeld noch in diesem Jahr ausbezahlt. Die Verfassungsänderung zur Amtszeitbegrenzung ist auf den Weg gebracht. Die Stärkung der Wirtshauskultur schon beschlossen. Und wir haben es umgesetzt, dass in Behörden Kreuze aufgehängt werden, statt sie abzuhängen. Es geht jetzt im Wochentakt so weiter. Ich finde die Geschwindigkeit der Umsetzung doch recht ordentlich. Ich kenne kein Land, das schneller handelt.