"Umgang mit Jüdinnen und Juden ist Ausdruck des zivilisatorischen Charakters einer Gesellschaft"

Vor allem das geschichtliche Erbe reicht ja weit zurück.

In Deutschland lässt sich jüdisches Leben im übernächsten Jahr rund 1.700 Jahre zurückverfolgen, in München, glaube ich, 770 Jahre. Da kann man einem der bewussten Missverständnisse – ihr gehört nicht zu uns – gut begegnen. Auch wenn das ein dickes Brett ist.

Trotzdem sind Juden seit ewigen Zeiten und bis zur Gründung des Staates Israel vor 70 Jahren in allen Ländern stets in der Minderheit gewesen.

Seit dem Jahre 70 nach Christus, um es genau zu nehmen. Das ist die historische Dimension. Insofern ist der Umgang mit den Jüdinnen und Juden auch Ausdruck des zivilisatorischen Charakters einer Gesellschaft.

Leider ist Deutschland, ist Bayern weit davon entfernt, ein sicherer Hafen für Juden zu sein. Das sieht jeder, der einmal am Sankt-Jakobs-Platz vorbeigeht, wo Tag und Nacht vor der Synagoge ein Streifenwagen steht – stehen muss.

Stimmt, wir haben wieder ein Ansteigen antisemitischer Straftaten zu beobachten, genauso wie ein Ansteigen von Vorfällen unterhalb dieser Schwelle. Deshalb werden wir eine Meldestelle einrichten, um alle Fälle von Judenfeindlichkeit zu erfassen. Ich hoffe, wir sind Ende März soweit.

Was viele Menschen gar nicht wissen: Wie wenige Jüdinnen und Juden es in Deutschland überhaupt gibt. In den Gemeinden sind nicht einmal 100.000 Mitglieder gemeldet.

Insgesamt sind es wohl 150.000. In Bayern ist es ein gutes Promille – jeder tausendste Bayer ist Jude. 15.000 auf 13 Millionen, um es genau zu nehmen. Das Phänomen ist ja: Antisemitismus gibt es ohne Juden. Wir haben den rechtsradikalen Antisemitismus, den muslimisch geprägten, der an Virulenz zugenommen hat.

"Islamistisch geprägter Antisemitismus hat zugenommen"

Ihr Kollege Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter des Bundes, und Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, haben gerade vor einem deutlichen Anstieg des Antisemitismus unter türkischstämmigen Bürgern in Deutschland gewarnt. Sehen Sie das genauso?

Ich würde das weniger an der Nationalität festmachen, aber der islamistisch geprägte Antisemitismus hat zweifellos zugenommen, was auch mit der Entwicklung von 2015 zu tun hat. Deshalb müssen wir die Lehrer in den Schulen auch weiterbilden. Die müssen wissen, was zu tun ist, wenn ein junger muslimischer Schüler mit schlimmsten judenfeindlichen Äußerungen unterwegs ist. Darauf muss eine Lehrkraft reagieren können.

Angst vor Berliner Verhältnissen, wo es zuletzt ja vermehrt zu antisemitischen Vorfällen mit muslimischem Hintergrund gekommen ist?

Einer solcher Entwicklung müssen wir energisch entgegenwirken. Ein wichtiges Feld ist die Bildung. So muss etwa in den Lehrplänen nicht nur jüdisches Leben hierzulande, sondern auch das Israel-Bild deutlicher gezeigt werden.

Das Israel-Bild wird vor allem von den Medien erzeugt, und es ist relativ einseitig: der böse Aggressor Israel und die armen palästinensischen Opfer.

Wir haben ein sehr einseitiges Israel-Bild. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, für das es dieses Wort gäbe: Israelkritik. Es gibt keine Australienkritik oder Japankritik. Das ist gespeist aus linkem Antisemitismus, der auch etwas mit Antijudaismus und Antizionismus zu tun hat. Natürlich ist die israelische Regierung zu kritisieren, so wie jede andere Regierung. Aber oft wird mit dieser Kritik eine fundamentale antiisraelische Haltung verbunden.

Eine letzte Frage zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Sonntag: Sind Sie zufrieden mit den Anstrengungen des Freistaats, um an dieses in der Menschheitsgeschichte einmalige Verbrechen zu erinnern?

Nein, zufrieden kann man nie sein. Deshalb habe ich jetzt eine Initiative ergriffen, die es bisher so weder im Bund noch in Europa gab. Es gibt eine internationale Definition von Antisemitismus, die 31 Staaten erarbeitet haben. Die wurde vom Bundestag angenommen, genauso von einigen Landtagen. Ich habe dies der Landtagspräsidentin vorgeschlagen und gehe jetzt noch weiter: Ich hab es dem Ministerpräsidenten für die Staatsregierung vorgeschlagen, ich bin an die Städte, Landkreise und Gemeinden herangetreten und ich möchte die gesamte Zivilgesellschaft – Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Sportverbände, Kulturträger – dazu bewegen, über das Thema Antisemitismus eine öffentliche Debatte zu führen. Das wäre der Versuch, einmal aktiv zu werden, anstatt nur immer zu reagieren.

