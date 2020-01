"Nübel wurde ganz schlecht beraten"

Der bekannteste Schalker Profi ist derzeit einer, der gar nicht spielt: der Rot-gesperrte Torhüter Alexander Nübel. Sein Wechsel zu Bayern spaltet nicht nur die S04-Anhänger. Macht der Schritt für Sie Sinn?

Nein, überhaupt nicht! Manuel Neuer ist der beste Torhüter der Welt – er will immer spielen und wird sich nicht freiwillig zurücknehmen. Aber als junger, guter Torwart, wie Alexander Nübel, muss ich doch Spiele machen. Hier bei Schalke war er die Nummer eins, da wäre er immer im Tor gestanden und dann in fünf, sechs Jahren hätte er immer noch wechseln können.

Hat sich Nübel verwechselt?

Ich finde, der Junge wurde ganz schlecht beraten. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Nübel auf Schalke in dieser Saison kein Spiel mehr machen wird. Sein Nachfolger Markus Schubert macht das gerade sehr ordentlich und insofern gibt es für Trainer David Wagner ja gar keinen Grund, Nübel noch mal aufzustellen. Und dann darf man auch die Fans nicht vergessen, die werden Nübel den Wechsel bestimmt nicht verzeihen.

Er ist ja nicht der erste Schalker, der nach München geht, steckt dahinter ein System?

Die Schalker sind ja mittlerweile so eine kleine Filiale für die Bayern. Wenn jetzt noch Leroy Sané kommt – und den Leon Goretzka haben sie auch geholt. Das spricht natürlich für die Schalker Nachwuchsarbeit. Andererseits kann man es, wenn man auf die finanziellen Möglichkeiten blickt, die die Bayern haben, jungen Spielern wie Goretzka ja auch nicht verdenken, dass sie nach München gehen. Das ist schon extrem, was da an Kohle bezahlt wird.

Der deutsche Langlauf steht aktuell nicht gut da und im nächsten Jahr ist die WM in Oberstdorf. Was ist wahrscheinlicher, eine deutsche Goldmedaille beim Heimspiel oder dass Schalke den Titel holt?

Also, ich sach’ mal: Unwahrscheinlich ist beides. (lacht) Aber die Chance in Oberstdorf ist ein Stückchen größer, denn da geht es um Tagesentscheidungen, dann kann auch das Wetter eine große Rolle spielen. In der Bundesliga mal ein Spiel zu gewinnen, ist das eine, aber nach 34 Spieltagen der Erste zu sein – da wird so schnell niemand an Bayern vorbeikommen.

