Gibt es in der SPD also keinen Herren-Club, wie es vielfach hieß, der Andrea Nahles "abgesägt" hat?

Ich kenne jedenfalls keinen. Im Gegenteil: Es waren viele Kolleginnen dabei, die gesagt haben, dass sie es genauso sehen wie ich. Die Diskussion um die Vorsitzende ging schon länger, was nicht überraschen dürfte. Also nochmal: Es waren auffällig viele Kolleginnen, die Nahles kritisiert haben und auffällig wenige, die ihr vor dem Rücktritt beigesprungen sind.