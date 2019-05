Timo Werner wird als Verstärkung für die neue Saison gehandelt. Wie sehen Sie ihn?

Ich kann mir Timo Werner gut bei Bayern vorstellen. Natürlich würde er sich nicht gern auf die Bank setzen, da gibt sich ein Stürmer wie er nicht zufrieden.

Könnten Werner und Robert Lewandowski denn zusammen im Sturm spielen?

Es hängt natürlich vom Spielsystem ab. Ich habe immer gerne mit zwei Stürmern gespielt. Das war für mich einfacher, weil ich mehr Doppelpässe spielen konnte und sich die Abwehr nicht nur auf einen Stürmer konzentriert hat.

Im Pokalfinale treffen Werner und Lewandowski nun direkt aufeinander.

Das wird spannend. Timo zeichnet vor allem die Schnelligkeit aus. Er braucht Räume, um seine Läufe zeigen zu können. Er ist das Gegenteil von Lewandowski, der sich auf engem Raum gut bewegen kann und die Nase hat, im Strafraum das Tor zu treffen.

Ihr Freund Claudio Pizarro zählt mit 40 immer noch zu den gefährlichsten Angreifern der Liga. Wie macht er das?

Ich habe Claudio letzte Woche beim Essen hier in München getroffen. Er sah verdammt gut aus, erholt und fit. Claudio hat in dieser Saison bewiesen, dass er noch seine Tore schießt. Er war nicht nur der Schönling auf dem Platz (lacht). Ich habe ihn gefragt, wie er das macht. Bei mir war das so mit 35, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Bei Claudio ist das anders. Er hat mir gesagt: "Es macht mir immer noch Spaß, mit den Jungs zu trainieren. Wenn ich noch ein, zwei Jahre spielen kann, mache ich das gerne."

Was ist Pizarros Fitnessgeheimnis?

Er hat die Ernährung umgestellt. Früher hat Claudio alles gegessen, was es gibt, auch mal Burger. Aber jetzt passt er genau auf, was er zu sich nimmt. Ich könnte das nicht.

