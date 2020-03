Didi Hamann, der selbst lange in England spielte, könnte es verstehen. "Im Ausland wäre Havertz nicht so im Fokus wie bei Bayern", sagt der Sky-Experte im Gespräch mit der AZ: "Bei Real Madrid gab es solche Mega-Transfers schon in der Vergangenheit, dort würde es dieses permanente Beäugen nicht so geben wie in München. Bayern ist schon ein spezieller Verein – gerade für einen jungen deutschen Spieler. Da schauen die Leute genau hin."