Wenn uns nicht alles täuscht, tragen Sie auch Jesus auf der Haut, oder?

Ja, das stimmt. Mein Glaube gibt mir Ruhe und Kraft.

Tattoos von Tim Rieder: "Glaube gibt mir Kraft"

Wie leben Sie diesen Glauben als Fußball-Profi?

Ich habe mit etwa 18 Jahren für mich entdeckt, dass irgendetwas fehlt in meinem Leben. Ich bin dann zum Sportlergottesdienst gegangen. Dort war zum Beispiel auch der Köppi (Ex-Löwe Christian Köppel). Jetzt bin ich jeden Sonntag in einer Freikirche an der Donnersberger Brücke – das schaffe ich zum Glück nach dem Training (lacht). Dort gibt es Gottesdienste nach amerikanischem Stil, man singt zusammen. Ich war früher vor Spielen oft nervös. Mein Glaube hilft mir, in mir zu ruhen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Sprechen wir über das Wesentliche mit den Löwen: Was möchten Sie hier erreichen?

Es wäre schön, mal wo zu bleiben. Ich denke, dass ich Sechzig mit meiner Erfahrung und dem, was ich schon erlebt habe, weiterhelfen kann. Ich sehe mich schon als Führungsspieler und versuche, das Zepter in die Hand zu nehmen.

Es scheint, als hätten die Sechzger gute Chancen darauf, Sie zu verpflichten – sollten finanzielle Gründe oder der FC Augsburg dem nicht im Wege stehen.

Dafür ist es noch zu früh. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Ich kann es nicht alleine entscheiden, Sechzig und Augsburg sprechen mit. Aber wenn alles passt, kann ich es mir vorstellen. Ich will ankommen.

Sprechen wir über Samstag: Ist Viktoria Köln zuhause im Grünwalder Stadion eine Pflicht-Aufgabe?

Die sind Aufsteiger, aber wollen Fußball spielen und sich nicht nur hinten reinstellen. Ein schwieriger Gegner, den wir nicht unterschätzen dürfen. Wir müssen defensiv gut stehen und unsere Nadelstiche setzen. Wir sind sehr heimstark, trotz des Dämpfers gegen Uerdingen. Wenn wir keine Probleme bekommen wollen, müssen wir zuhause unsere Hausaufgaben machen.

