Auf Coutinhos Wunschposition im offensiven Mittelfeld setzt Flick eigentlich auf Thomas Müller, der wieder in Topform ist.

Der Thomas macht das sehr gut. Seit er wieder vorne in der Mitte spielt, schießt er wieder Tore und gibt viele Vorlagen. Es ist schwer, einen Thomas Müller da zu verdrängen.

Müller ist wahrscheinlich ein Spieler, mit dem auch Sie gerne zusammengespielt hätten, oder?

Oh ja. Ich glaube, ich hätte schon sehr viel Spaß gehabt, neben Thomas zu spielen. Sicher auch in der Kabine. Das mit Sicherheit auch noch. (lacht)

Giovane Elber: Philippe Coutinho "ist ein zurückhaltender Junge"

Haben Sie eigentlich Kontakt zu Coutinho?

Bei der Weihnachtsfeier haben wir zuletzt miteinander gesprochen. Wir haben unsere Nummern ausgetauscht, und ich habe zu ihm gesagt: "Wenn du und deine Familie irgendetwas brauchen, kannst du jederzeit bei mir anrufen." Ich bin ja wieder zurück in München und werde in den nächsten Tagen mal versuchen, ihn zu treffen – und ein bisschen mit ihm zu sprechen. Vielleicht kann ich ihm ja etwas mit auf den Weg geben.

Was genau?

Dass er ruhig bleiben muss vor den nächsten Aufgaben. Was gestern oder vorgestern war, kann man nicht ändern, nur daraus lernen. Und zum Beispiel sehen, was habe ich in den letzten beiden Spielen falsch gemacht. Die Fehlpassquote war da zu hoch. Dann muss ich das umstellen, mit einem einfacheren Passspiel und so wieder zu meinem Spiel finden. Danach kann man auch mal wieder den ein oder anderen schwierigeren Pass spielen.

Bayern hat für Coutinho im Sommer eine Kaufoption über 120 Millionen Euro. Belastet ihn das hohe Preisschild?

Er ist ein sehr zurückhaltender Junge, ohne irgendwelche Allüren. Ich glaube nicht, dass er groß über die hohe Ablösesumme nachdenkt. Ob das, was Barcelona damals für ihn gezahlt hat (145 Millionen Euro ohne Boni; d. Red.) zu viel war, müssen andere beurteilen. Philippe will jetzt einfach seine Form finden und Spaß haben mit dem Fußballspielen.

Glauben Sie, dass er eine Zukunft in München haben könnte?

Im Fußballgeschäft drehen sich die Dinge oft ziemlich schnell. Wenn Coutinho in den nächsten Spielen Leistung bringt und damit zeigt, dass er bei Bayern bleiben will, ist alles möglich. Es ist noch zu früh, um zu sagen: "So einen braucht man nicht." Es hängt jetzt aber von ihm ab. Er muss abliefern. Ansonsten ist es natürlich schwer, einen Spieler zu verpflichten, der seine Leistung nicht bringt.

Sind die K.o.-Spiele gegen Chelsea vielleicht die perfekte Bühne, um sein Können zu zeigen?

Das sind genau die entscheidenden Spiele, in denen er sich empfehlen kann. Da müssen die Spieler zeigen, welche Klasse sie haben.

Auch einige englische Vereine sollen an ihm interessiert sein. Passt Coutinhos Fußball besser in die Premier League?

Er ist ein Spieler, der immer gefragt sein wird, ob in der Premier League, der italienischen oder spanischen Liga. Wenn er nicht bei uns bleibt, wird er mit Sicherheit den ein oder anderen guten Verein finden.

Wie wird Coutinho in Brasilien wahrgenommen?

In Brasilien erwartet man von ihm noch, dass er das Ding mal in die Hand nimmt. Er ist ein sehr zurückhaltender Typ, keiner, der gerne im Vordergrund steht. Aber er ist auf einem Level, auf dem er das eigentlich tun müsste. Er hat einen großen Namen, ist ein guter Fußballer – und irgendwann muss er das auch zeigen. Er darf sich nicht mehr hinter Neymar oder Firmino verstecken. Coutinho ist ein Weltklassefußballer – und die Leute erwarten von ihm, dass er uns das auch zeigt. Genau wie beim FC Bayern.

Lesen Sie hier: Alaba spricht in der AZ über die Bayern-Abwehr

Lesen Sie auch: Bericht - Bayern-Legende Ribéry plant Comeback gegen Milan