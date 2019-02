AZ: Herr Welzmüller, Sie haben in der Jugend bei 1860 gespielt, später in Fürth und Unterhaching und nun seit Sommer beim FC Bayern. Für welchen Klub schlägt Ihr Herz?

MAXIMILIAN WELZMÜLLER: Es gibt da zum Glück Kinderfotos, die als Beweis dienen: Ich bin im Bayern-Trikot zu sehen, das dokumentiert also mein Bayern-Herz. Ich muss aber auch sagen, dass ich in Haching eine tolle Zeit hatte, mein Bruder spielt ja immer noch da. Nur diesen blauen Verein müssen wir nicht weiter erwähnen. Bei den Löwen war ich nur eine Saison in der U19, von daher muss man das eigentlich gar nicht weiter erwähnen… (lacht).