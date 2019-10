Salihamidzic und Kahn, dazu Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sowie der künftige Präsident und Aufsichtsratsboss Herbert Hainer – so sieht das Führungsteam der Münchner aus, wenn Uli Hoeneß am 15. November als Präsident abdankt und in Zukunft nur noch als "einfaches" Mitglied des Aufsichtsrates fungiert. Ende 2021 zieht sich dann auch Rummenigge zurück, Kahn übernimmt als Vorstandsvorsitzender. Und für Salihamidzic ergeben sich prächtige Perspektiven. Denn nach AZ-Informationen steht der Sportdirektor, dessen Vertrag im Juni 2020 endet, vor der Beförderung zum Sportvorstand.