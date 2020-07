Der FC Barcelona, der in der heimischen Liga nicht konstant spielt, muss nach dem 1:1 in Neapel noch um die Viertelfinal-Qualifikation kämpfen. Bei Juventus (0:1 in Lyon) sieht es sogar noch komplizierter aus. Von den Topfavoriten sind also Bayern und ManCity am besten in Form. Ein Finale gegen Ex-Coach Pep Guardiola: Das hätte wirklich Charme.