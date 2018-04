Finanzminister Bayern, Albert Füracker, Finanzministerium, München" src="/media.imagefile.9f5ca357-1e59-45f9-a1c2-e30f3c38b86f.original.media" style="width:100%" />

Finanzminister Füracker im Gespräch mit AZ-Redakteur Clemens Hagen. Foto: API/Michael Tinnefeld

Albert Füracker: Markus Söder "brennt für seine Aufgabe"

Was erzählen Sie den Menschen, wenn sie alles wissen?

Ich werde dort mit Seriosität und Ernsthaftigkeit erklären, dass es ein Segen ist, in Bayern zu leben. Und, dass CSU wählen bedeutet, Berliner Verhältnisse zu verhindern. Das ist eine entscheidende Aussage: Die Menschen wollen nicht, dass man ein halbes Jahr braucht, bis man eine neue Regierung hat.

Sie kennen Markus Söder aus gemeinsamen JU-Tagen in den 90ern – sind Sie beide echte Freunde, nicht nur politische?

Freunde in dem Sinne, dass man durch dick und dünn geht. Aber nicht in dem Sinne, dass man täglich nach dem Befinden des anderen fragt. Was die Dauer des gemeinsamen Weges betrifft, möchte ich schon sagen, dass wir eine außergewöhnliche politische Freundschaft pflegen.

Einen gemeinsamen Urlaub der Familien Füracker und Söder wird es nicht geben?

Ich bin kein Urlaubfahrer.

Was schätzen Sie an Söder, was schätzt er an Ihnen?

Was Söder an mir schätzt, das weiß ich nicht. Aber er hat durch die Berufung in diese Aufgabe gezeigt, dass er mit meiner Arbeit ganz zufrieden sein muss. Es ist schon ein besonderes Lob, wenn der Ministerpräsident sagt, du wirst mein Nachfolger als Finanz- und Heimatminister.

Was schätzen Sie an Söder?

Er hat einen Ideenreichtum, eine Tatkraft, er brennt für seine Aufgabe. Er hat eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe. Es merken jetzt viele, dass seine Taktzahl sehr hoch ist. Bei dieser Frequenz muss man aufpassen, dass man hinterherkommt. Diese Dynamik und diesen Optimismus spürt man in der Partei. Auch bei der Bevölkerung ist die Rückmeldung: Ja, es geht voran! Dieses Gefühl zu vermitteln, das macht er brillant. Er ist eindeutig der Stärkste von uns. Das war schon früh erkennbar.

Was sagen Sie Kritikern, die behaupten, dass Sie nur in Söders Kielwasser Karriere machen konnten?

Diese These habe ich noch gar nicht gehört. Ich bin mit 18 Jahren der Jungen Union beigetreten. 2008 habe ich im zarten Alter von 40 Jahren erfolgreich für den Landtag kandidiert. 2013 hat mich dann Horst Seehofer zum Staatssekretär berufen, mit dem Sonderauftrag, das Heimatministerium in Nürnberg aufzubauen. Ich gebe zu, wo ich hingesetzt werde, versuche ich, optimal zu arbeiten. Welches Kielwasser da jetzt genau schuld war, das weiß ich nicht.

Glauben Sie, dass die jetzige Konstellation mit Seehofer als Bundesinnenminister in Berlin und Söder als Ministerpräsident in München das Optimum für die CSU darstellt?

Erst einmal hat es zur Befriedung der Partei beigetragen. Dann ist so gewesen, dass wir in den letzten Jahren nicht immer ganz zufrieden waren, wie es in Berlin, speziell im Bundesinnenministerium, gelaufen ist. Das haben wir auch artikuliert. Jetzt ist unser Parteivorsitzender dort, hat die Fäden in der Hand und die Zusammenarbeit mit uns funktioniert bisher sehr reibungslos.

Via Länderfinanzausgleich hat Bayern im letzten Jahr fast sechs Milliarden Euro an klamme Bundesländer überwiesen. Ist Solidarität in diesem Ausmaß dem Bürger noch vermittelbar?

Der Länderfinanzausgleich wird 2020 abgeschafft, dann kommt eine Neuregelung über die Umsatzsteuer. Diese wird dazu führen, dass wir ungefähr 1,3 Milliarden Euro weniger an den Bund zahlen müssen. Das ist immer noch sehr viel Geld, was eben daran liegt, dass wir wirtschaftlich mit der größten Prosperität unterwegs sind. Wir sind ja bereit, weiterhin zu zahlen, aber dass Bayern die Hälfte der Gesamtsumme für den Länderfinanzausgleich beisteuert, ist eindeutig zu viel. Wir wollen bayerisches Geld in Bayern investieren.

Herr Füracker, begeht München Selbstmord durch Erfolg?

Die Metropolregion München ist am wichtigsten für das prosperierende Bayern. Aber München hat mit Problemen zu kämpfen: Mietirrsinn, täglicher Verkehrskollaps, schleppender Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Begeht die Hauptstadt Selbstmord durch Erfolg? Und was unternimmt die Staatsregierung dagegen?

Es ist kein Selbstmord durch Erfolg, sondern Ausdruck einer besonders positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Situation haben wir in vielen anderen Regionen auch. Wir haben Ingolstadt, den Bereich Nürnberg-Erlangen, aber auch Orte wie Deggendorf oder Dingolfing in Niederbayern. Wir versuchen schon zu erreichen, dass nicht immer noch mehr Geld in München investiert wird, dass nicht noch mehr Menschen nach München ziehen. Stichwort Behördenverlagerung. So wollen wir München entschleunigen und gleichzeitig den großen Rest Bayerns stärken.

Weil man Sie vielleicht noch nicht ganz so gut kennt wie andere, dienstältere Minister ein paar persönliche Fragen: Haben Sie ein Lebensmotto?

Man darf nicht nur Sand aufwirbeln, man muss auch Spuren hinterlassen.

Ihr perfekter Tag?

Ich finde gerne Ruhe. Ich liebe Natur und freue mich, wenn ich mich aufs Fahrrad schwingen kann und über die Felder fahre.

Lieblingsplatz in München?

Der Odeonsplatz, wo das Ministerium steht, ist wunderbar. Wenn ich an der Feldherrnhalle vorbeilaufe, denke ich mir oft, wie wäre die Weltgeschichte wohl verlaufen, wenn die Kugel zehn Zentimeter weiter in eine andere Richtung geflogen wäre und einen anderen Menschen getroffen hätte (gemeint ist Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle 1923, d. Red.). Dann wären viele Millionen Menschen möglicherweise nicht gestorben. Das ist der Hauch der Geschichte, der mich dort bewegt.

Was ist Ihr Lieblingslied?

Zuerst einmal: Ich höre viel Musik, alle Stilrichtungen, sieht man vielleicht einmal von Death Metal ab. Ansonsten mag ich vieles, ob das Volksmusik ist, interessanter, moderner Pop oder härterer Rock. In der Jugend war ich großer AC/DC-Fan wie alle in der Zeit. Ich bin ja ein echter 68er. Ich habe Neue Deutsche Welle gehört, war auf Supertramp-Konzerten und bei Metallica.

Letzte Frage: Freuen Sie sich schon auf die Fußball-WM?

Ich bin sehr fußballinteressiert. Mein Ministerpräsident versteht mich als FC-Bayern-Fan zwar nicht, da haben wir unsere Debatten. Wobei ich mich als bayerischer Patriot auch freue, wenn der Club aufsteigt.

