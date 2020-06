Qualitätsunterschied

1860 begann forsch gegen die junge FCB-Truppe: "Wir haben die beste Mannschaft der Liga an ihre Grenze gebracht, leider nicht über die Grenze hinaus. Das ist es, was mich am Ende ärgert", meinte ein enttäuschter Köllner. Das 1:0 durch Sascha Mölders (34.) kam nicht unverdient, doch mit zunehmendem Spielverlauf kam die Klasse der schnellen und technisch starken Bayern immer mehr zum Tragen. Nicht umsonst hatte Köllner bereits im Vorfeld erklärt, Sechzig (Marktwert: 5,73 Millionen) müsse gegen die Roten (fast 25 Millionen) über sich hinaus wachsen.