Von einer nackt sonnenbadenden und vor peinlich berührten Bauarbeitern gestellten Prinzessin Diana (1961-1997); bis hin zu einer Prinzessin Margaret (1930-2002), die ihren Ehemann Lord Snowdon (1930-2017) mit unverblümten Berichten über ihre Affären verspottet haben soll - all das erzählten ehemalige Bedienstete des Kensington Palastes Tom Quinn für die Recherche seines Buches "Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle". Schon jetzt ist es auf der britischen Webseite von Amazon ein Nummer-eins-Bestseller in der Kategorie royaler Biografien. (Das Buch von Tom Quinn finden Sie hier.)