Anlass für die Sonderbeleuchtung in Form der Europa-Fahne ist ein Jahrestag: Am 9. Mai 1950 hatte der französische Außenminister Robert Schuman dem Parlament die Idee einer Montanunion vorgestellt - es war der Anfang der späteren EU. Und auch der Friedensengel soll ab 21 Uhr in blau-gelbem Licht erscheinen. Bereits am Vorabend war das Lichtspiel am Engel in Bogenhausen zu bestaunen.