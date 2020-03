1860-Geschäftsführer Scharold hofft auf Fortsetzung der Saison

"An erster Stelle steht natürlich der Blick auf das allgemeine gesundheitliche Wohl", erklärte Geschäftsführer Michael Scharold in "Bild" und klammerte sich an die Hoffnung, die Saison aus sportlichen wie wirtschaftlichen Gründen fortsetzen zu können: "Wie in vielen anderen Bereichen geht es auch im Sport um Jobs und Existenzen."