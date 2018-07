Forderung: Politik soll wirkliche Sorgen der Menschen behandeln

Auch die Themen hätten sich verschoben. Statt Angst und damit Spaltung in der Gesellschaft zu befeuern, solle sich die Politik mit den Themen befassen, die die Menschen wirklich betreffen. Das richte sich ausdrücklich an alle Parteien, sagt Lechner. In der CSU freilich sieht man das ganz anders: Dort wird der Aufruf als ein Anti-CSU-Papier verstanden. Die Demo-Initiatoren aber wollen über die Debatte insgesamt sprechen – und darüber, was fehlt. "Ich habe vor der Wahl, also bevor die AfD in den Bundestag kam, keine Diskussion über das Rentensystem gehört", sagt etwa DGB-Chefin Simone Burger. Auch beim Thema Wohnen gehe es mehr um Symbolpolitik als "wirklich neue Wege".

"Wir wünschen uns, dass dieser Sonntag ein Erfolg wird", sagt Weinzierl, "und das kann dann nur der Anfang sein bis zur Wahl und auch darüber hinaus." Genau für diese Zeit hat Till Hofmann schon das nächste Ass aus dem Ärmel gezückt: Am Mittwoch ging die Internetseite seines neues Projekts online. Unter cdu-bayern.de findet man nicht etwa einen Ableger der CSU-Schwester, sondern den "Club der Unterstützer".

Die Route der Demonstration

Viel ist noch nicht zu sehen, doch was da ist, ist deutlich: "Das Abdriften der Politik zum äußersten rechten Rand verärgert und bestürzt uns", ist dort zu lesen. Und weiter: "Wir haben begonnen, eine Plattform für Aktivitäten der außer- und innerparlamentarischen Opposition gegen eine Politik der "Bavarian Angst" aufzubauen. Wir rufen alle verbliebenen demokratischen Kräfte Bayerns auf, die Wähler zur Landtagswahl zu mobilisieren, um eine menschenwürdige und verfassungsgemäße Politik wiederherzustellen." Bei der Demo am Sonntag will sich der CDU der Öffentlichkeit vorstellen.

