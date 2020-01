Flick kritisiert Boateng und Goretzka

Bei dem Turnier hätten seine Spieler Siegeswille gezeigt. "Was mir nicht gefallen hat war, klar, die Emotionalität, die dann reingebracht wurde. Das sind Dinge, die gehen in der Form so nicht", bemängelte Flick vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) beim FSV Mainz 05.