Nach AZ-Informationen sollen die Deals und die Verlängerungen einiger weiterer Giesinger Akteure am Montag verkündet werden, da Geschäftsführer Michael Scharold am Donnerstag in Richtung Frankfurt aufbrach und dort am Freitag an einer Managertagung der Dritten Liga teilnehmen wird. Unter anderem die ein eingeführten Montagsspiele versprechen dort heiße Diskussionen.