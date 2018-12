München - Amateurfußball. Machtkämpfe. Partymeile Giesing. 2018 war selbst für die Verhältnisse des TSV 1860 ein Jahr der Extreme. Nach dem dramatischen Absturz aus der Zweiten Liga im Sommer 2017 wusste niemand so genau, was da kommen würde. Würden die Löwen im Niemandsland versinken? Schafft Daniel Bierofka das Wunder, seinen Herzensverein am Leben zu halten? Es folgte das Jahr der Wiedergeburt.