Kein Wunder also, dass Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge das traditionelle Mitternachtsbankett nach dem Triumph nutzte, um eine große Ankündigung zu machen. Er stellte Hansi Flick einen permanenten Verbleib als Cheftrainer der Münchner in Aussicht: "Unser Trainer wurde gestern 55. Wir schenken dir in dem roten Päckchen einen Stift. Und mit Stiften unterzeichnet man manchmal Papiere. Alles Gute!", gratulierte Rummenigge vielsagend.