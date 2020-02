Auf Instagram Til Schweiger: Neuer Einblick in Doku über Bastian Schweinsteiger

"Es wird von Minute zu Minute besser...!"

Auf einem Selfie, das Schweiger auf seinem Instagram-Account postete, sind neben ihm und Schweinsteiger auch dessen Frau Ana Ivanovic (32) und Angelique Kerber (32) zu sehen. Ivanovic war bis Ende 2016 Tennisprofi und gewann unter anderem die French Open (2008). Kerber spielt noch aktiv Tennis. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Siege bei den Australian Open (2016), US Open (2016) und in Wimbledon (2018). Tennis dürfte neben Fußball also auch einen gewissen Platz in der Doku bekommen.