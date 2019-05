Auf der offiziellen Homepage Peinliche Panne: Palast macht Archie zum Sohn von William und Kate

Nicht die erste Panne?

Harry und Meghan tragen den Titel Herzog und Herzogin von Sussex. Screenshots des peinlichen Fauxpas', der kurz darauf behoben wurde, sind auf Twitter zu finden. Ein User schrieb dazu, so eine Panne könne "den Besten von uns passieren, wenn wir müde sind". Eine andere Twitter-Nutzerin scherzte hingegen: "Jemand muss Catherine sagen, dass sie gerade ohne ihre Zustimmung ein Baby bekommen hat". In anderen Tweets heißt es, dass sich Archie heimlich in der Thronfolge nach oben geschoben habe. Er ist offiziell die Nummer sieben, sein Cousin, Prinz George (5), der erste Sohn von William und Kate, steht an dritter Stelle.