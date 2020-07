Nur Kwasi Okyere Wriedt vom FC Bayern II überflügelt Mölders in dieser Kategorie (24 Tore, 7 Assists). Während der Angreifer der Roten aufgrund seines Wechsels zu Willem II Tilburg im Saisonfinale nicht mehr spielberechtigt ist, kämpfen Mölders und 1860 am Samstag gegen Ingolstadt noch um die letzte Chance, in die Relegation einzuziehen.