Kovac erklärte, dass er mit dem aktuellen Kader glücklich sei, doch man müsse eben "immer abwägen, wenn Spieler unzufrieden sind". Und das ist Sanches zweifellos, nach dem 2:2 gegen Hertha BSC in der Vorwoche drängte er öffentlich auf einen Wechsel. Am Folgetag kassierte der Portugiese eine Geldstrafe – aber aus einem anderen Grund, wie Kovac verriet: "Er hat das Training nach dem Spiel nicht mitgemacht." Die Reservisten mussten nach Abpfiff noch Sprints in der Allianz Arena absolvieren. Sanches verschwand aber gleich in die Kabine. Das könne man nicht zulassen, erläuterte Kovac.