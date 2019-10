Auch Bayern-Mittelfeldspieler Thiago hatte am Dienstagabend Grund zum Jubeln: Dank eines Last-Minute-Tores durch Rodrigo Moreno in der zweiten Minute der Nachspielzeit gegen Schweden, die in der 50. Minute durch Marcus Berg in Führung gingen, sicherten sich die Iberer das EM-Ticket in der Gruppe F. Sie stehen damit als sechster Endrunden-Teilnehmer nach Belgien, Italien, Russland, Polen und der Ukraine fest. Insgesamt werden 24 Nationen an der Fußball-EM 2020 teilnehmen, die erstmals in 12 Ländern stattfindet.