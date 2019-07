Arnold Schwarzenegger jedes Jahr in München

So ist der mittlerweile 71-Jährige ja auch jedes Jahr auf der Wiesn zu Gast. Am Donnerstagabend nun (Ortszeit) hatte der Schauspieler und Politiker die Delegation des FC Bayern, die aktuell auf USA-Reise ist, in seine Villa bei Los Angeles eingeladen - und grillte für die Führungsriege um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sowie die Markenbotschafter Giovane Elber und Lothar Matthäus.