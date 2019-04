Düsseldorf/München - Große Überraschungen gibt es bei der Aufstellung des FC Bayern am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) nicht. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Nach dem 2:1-Erfolg von Dortmund am Samstag gegen Mainz stehen die "Schwarz-Gelben" wieder an der Tabellenspitze. Jetzt müssen die Münchner gegen den starken Aufsteiger nachlegen!