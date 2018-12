Effenberg mit harscher Kritik

In derselben Sendung sparte auch Stefan Effenberg nicht mit harscher Kritik. Seiner Meinung nach seien die Bayern "nicht mehr so, wie wir sie von früher kennen - überzeugt, selbstbewusst. Sie merken, dass viel Gegenwind kommt, und ihr Verhalten geht in den persönlichen Bereich unter die Gürtellinie - wie bei Breitner und Bernat", meinte der 50-Jährige: "Das macht man einfach nicht. Das tut dem Verein in einer sportlich schwierigen Situation nicht gut."

Harte Worte, mit denen sich Rummenigge und insbesondere Hoeneß in diesen Tagen konfrontiert sehen.

