"Heute Geschlossene Gesellschaft" stand auf einem Schild am Eingang geschrieben. Ein exklusives Treffen für die Bayern bei herrlichem Blick auf den Tegernsee. Auch Jérome Boateng war dabei. Der von mehreren Topklubs umworbene Verteidiger dürfte damit auch am Mittwochmorgen (10 Uhr) am Training teilnehmen. (Lesen Sie hier: Wie der FC Bayern wieder zum FC Bayern wird)