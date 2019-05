Denn laut eines Sonderberichts des Controllingbüros Ernst & Young trifft das Deutsche Museum keine Schuld an der Insolvenz des für die Generalsanierung beauftragten Architekturbüros Schmidt-Schicketanz und Partner (SSP). Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) hat den Bericht am Mittwoch dem Wissenschaftsausschuss des Landtags vorgestellt – wegen des laufenden Insolvenzverfahrens von SSP allerdings überwiegend in geheimer Sitzung.