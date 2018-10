Josef Schmid: "Es gibt keine Verzögerung"

Der ambitionierte, aber bisher weitgehend eingehaltene Zeitplan für die Gasteig-Sanierung wäre allerdings reif für den Papierkorb. Dem widersprach Josef Schmid am Mittwoch: "Es gibt keine Verzögerung im Verfahren", so der Aufsichtsratschef des Gasteig. "Der Stadtrat der Landeshauptstadt München wird am 24. Oktober den Beschluss über den weiter zu verfolgenden Architektenentwurf fassen, wie bisher geplant."

Dann sitzt Schmid womöglich schon im Landtag oder im neuen Kabinett. Und andere können die entstandenen Scherben zusammenkehren. Den Glauben ans Gute und Vernünftige im Rathaus stört auch die Nachricht, einige Stadträte von SPD und CSU hätten starke Bauchschmerzen angesichts der 200 Millionen schweren Sanierung des Stadtmuseums. Der bereits mehrfach verschobene – und dringend gebotene – Umbau des verwinkelten und in die Jahre gekommenen Museums kostet allerdings nur die Hälfte der Gasteig-Sanierung. Und ein neues Volkstheater baut die Stadt zur gleichen Zeit auch. Von Wohnungen und anderen Investitionen gar nicht zu reden.

Sparkurs unter Ude rächt sich

Es rächt sich, dass unter Christian Ude zu wenig in die Substanz kultureller Bauten investiert wurde. Jetzt kommen drei notwendige, aber letztlich überfällige Renovierungen zusammen. Mit sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen mag das alles finanzierbar sein – selbst wenn – wie bei allen Großbauten unvermeidlich – alles am Ende womöglich doppelt so teurer wird. Das viele Geld ermuntert einzelne Stadträte dazu, noch mehr Geld auszugeben und ein weiteres Kulturzentrum in der Paketposthalle zu verlangen.

Nur: Was tun, wenn die Einnahmen der Stadt wegbrechen? Auch wenn die Kosten für das Stadtmuseum, das Volkstheater und den Gasteig nur einen Bruchteil der geplanten Investitionen in die Infrastruktur und den Wohnungsbau ausmachen: Es ist ein Haufen Geld. Und das könnte auch nach dem Wahlkampf den Wählern schwer vermittelbar sein.