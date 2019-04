Jobs wären da - aber Asylsuchende dürfen nicht arbeiten

Viele von ihnen hätten in ihren Herkunftsländern einen Beruf erlernt. Anstatt in diesem zu arbeiten, würden sie aber "dazu verdammt, untätig herumzusitzen". Die Folgen sind Isolation und Frustration der Geflüchteten und ein volkswirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe – denn viele Ausbildungs- und Arbeitsplätze bleiben unbesetzt.