395.500 Euro für die Grünen

Den Jackpot bei der Neuregelung der Fraktionszuschüsse können somit die Grünen einstreichen. Bei jetzt 38 Mandatsträgern wird der grüne Faktionsapparat im Monat mit 395.500 Euro monatlich alimentiert. Im letzten Landtag mussten die Grünen bei exakt der Hälfte an Abgeordneten mit 224.681,66 Euro auskommen. Das allerdings entspricht nicht der Verdoppelung der Mandate, weil der Grundbetrag weniger ins Gewicht fällt als bei den kleineren Fraktionen.

Aber immerhin reicht der Etat der Grünen-Fraktion schon nahe an den der mehr als doppelt so starken CSU heran, die auf einen "Oppositionszuschlag" verzichten muss. Die neu in den Landtag eingezogene AfD-Fraktion kann – wie die SPD – mit monatlich 279.000 Euro rechnen.

Ein Landtagssprecher begründete die Erhöhungen mit den jeweiligen Tarifsteigerungen für Angestellte im öffentlichen Dienst, die sich auch bei den Landtagsfraktionen niederschlagen. Etwa 70 Prozent der Mittel verwendeten diese für ihr Personal. Außerdem müssten die allgemeinen Kostensteigerungen abgefangen werden. "Real gab es also kaum eine Steigerung", so der Landtagssprecher.

Hohe Kosten durch hohes Arbeitspensum?

Seit Jahren sei das Arbeitspensum der Fraktionen stark angestiegen. Die Anzahl von Anträgen der Abgeordneten hätte sich im Vergleich zu 2008 mehr als verdoppelt, die Zahl der Schriftlichen Anfragen um 148 Prozent, die zum Plenum um 166 Prozent: "Die Bearbeitung dieser parlamentarischen Vorgänge verschlingt große Teile der Fraktionsressourcen".

Weitere Kosten seien den Fraktionen durch erforderliches zusätzliches Personal für die Zuarbeit in den neuen Ausschüssen sowie den Enquete-Kommissionen entstanden.

Schon einmal gönnten sich die Landtagsfraktionen einen besonders großen Schluck aus der Steuer-Pulle mit der Begründung, dass zwei zusätzliche Fraktionen ins Parlament eingezogen seien. Das war 2008, als nach der Landtagswahl Freie Wähler und FDP neu in den Landtag kamen. Damals wurden die Zuschüsse an die Fraktionen noch stärker, nämlich um mehr als 50 Prozent auf 14,7 Millionen Euro pro Jahr hochgeschraubt.

"Durch die höhere Zahl von Fraktionen", urteilte damals der Bayerische Oberste Rechnungshof, "können auch höhere Zuschüsse gerechtfertigt sein. Ein Ansteigen um mehr als 50 Prozent ist jedoch unverhältnismäßig, weil sich die Zahl der Abgeordneten nur geringfügig erhöht hat".

Der FDP-Parlamentarier Fischbach ist allerdings ein lebendes Gegenbeispiel zu der These von Parteienkritiker von Arnim, die Opposition profitiere von den kräftigen Anhebungen und habe daher "meist kein Interesse daran, die Öffentlichkeit zu mobilisieren". Denn Fischbach hat jetzt Alarm geschlagen.

Von Arnim forderte eine "Obergrenze" für die Fraktionsfinanzierung wie sie das Bundesverfassungsgericht für die Parteienfinanzierung eingezogen habe.

Lesen Sie auch: Mehr als 1.000 Klimakundgebungen für Freitag geplant