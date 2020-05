Die Klubs der 3. Liga sind sich uneinig über die Fortsetzung der Saison. Der DFB hatte erst am Freitag eingestehen müssen, dass der geplante Neustart am 26. Mai nicht haltbar sei, da nicht für alle Mannschaften gleichwertiges Training garantiert werden könne. In Thüringen und Sachsen-Anhalt beispielsweise dürfen vorerst weder Mannschaftstraining noch Wettkämpfe abgehalten werden. Am Montag musste die 3. Liga schließlich den nächsten Rückschlag einstecken, als der Chemnitzer FC den positiven Corona-Test eines Spielers öffentlich machte.