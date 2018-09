"Wer als Wirt auf der Wiesn bescheißt, muss ganz schön blöd sein"

Wiggerl Hagn hatte für 2017 eine Vorauszahlung geleistet und nach der Wiesn eine Umsatz-Aufstellung an die Stadt geschickt. Dabei gab es offenbar auch eine Möglichkeit anzukreuzen, dass der Wirt nicht alle Posten, die er ans Finanzamt geschickt hat, bei der Stadt angegeben hat. Das hat Wiggerl Hagn angekreuzt. Und deshalb prüft die Stadt jetzt seine Unterlagen. Überprüft? Gibt es da etwa Unregelmäßigkeiten, die die Stadt heuer dazu veranlasst haben, die vorgelegten Zahlen des vergangenen Jahres genauer anzuschauen? "Da is nix Kriminelles", so Hagn, "wer als Wirt auf der Wiesn bescheißt, muss ganz schön blöd sein."