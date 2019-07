"Solche Reisen sind alternativlos. Das ist ein Muss in diesen Zeiten", sagte Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge in Los Angeles, "wir haben mittlerweile fünf oder sechs US-amerikanische Sponsoren, die von uns erwarten, dass wir uns auch global präsentieren."

Beverly Hills: Sehr spießig, sehr teuer

Und 150 US-amerikanische Fanklubs lechzen nach Authentizität. Die Interviews fanden im Mannschaftshotel statt. Gelegen am Doheny Drive, tatsächlich in LA. Doch das edle Haus gibt sich den Beinamen Beverly Hills – klingt ja besser. Beverly Hills, das Mekka der US-Filmindustrie, ist eine eigene Stadt, kein Stadtteil von LA, West Hollywood ist die Nachbar-City.

Beverly Hills wirkt sehr europäisch, man sieht sogar - anders als in weiten Teilen von Auto-Staat Kalifornien - Fußgänger auf den Straßen. Eine konservative Gegend, sehr spießig, sehr teuer. Neben Schauspielern und Filmproduzenten leben dort Anwälte und Ärzte.

Im "Four Seasons" finden stets die Preview-Interviews für die Hollywood Movies statt, kürzlich erst gab sich Superstar Leonardo DiCaprio für den Film "Once Upon a Time in Hollywood" die Ehre. Rund 80 Prozent der Filmstars leben in Beverly Hills.

Also: Kurze Anreise, Interviews im Stakkato-Stil, zack, zack, ein Termin nach dem anderen. Zehn bis 15 Minuten, der Nächste bitte. Javi Martínez bekam etwas mehr Zeit, um mit Basketball-Star Carmelo Anthony über persönliche Trainings-Rituale zu sprechen. Von den Bayern-Profis waren Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller am meisten gefragt bei den US-Medien. Welcome to Hollywood!

