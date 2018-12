Zudem gibt es neue Erkenntnisse. So teilte der Generalbundesanwalt am 11. Dezember in einem Brief an das Justizministerium mit, Amri habe bereits "im Spätsommer 2016" mit zwei Islamisten aus Frankreich und Russland einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant – "ohne dass das Anschlagsvorhaben bisher nach Tatort und Tatzeit konkretisiert werden konnte".