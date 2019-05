Selbstschutz: Aicher Sanitäter bekommen Unterricht in Kampfsport

Das Rettungsdienstunternehmen Aicher Ambulanz Union, das unter anderem den Sanitätsdienst auf der Wiesn verantwortet, hat nach dem brutalen Angriff gegen Petra L. Konsequenzen gezogen. Bereits kurze Zeit später bot der private Rettungsdienstleister seinen Mitarbeitern Selbstverteidigungskurse an. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kosten für das Training übernimmt Arbeitgeber Aicher.

Während andere Rettungsdienstleister wie der Malteser Hilfsdienst oder der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ausschließlich auf Deeskalation setzen, lernen die Aicher-Mitarbeiter, sich für den Fall, in dem gute Worte nicht mehr helfen, zu schützen und zu verteidigen. Dafür bekommen Sie Unterricht in einer Kontaktkampf-Methode, die auch beim israelischen Militär gelehrt wird: Krav Maga (hebräisch: Kontaktkampf)

"Er hat mir Selbstsicherheit und Vertrauen gegeben"

"Ich weiß jetzt, wie ich mich wehren kann", sagt die Sanitäterin Das Angebot kommt an. "Mittlerweile haben fast 200 von 500 Mitarbeitern, die im Kranken- und Rettungsdienst tätig sind, teilgenommen", sagt Aicher-Ambulanz-Sprecherin Ulrike Krivec. 57 Prozent der Teilnehmer sind Männer.

Petra L. sagt, sie habe viel gelernt in dem Kurs. "Er hat mir Selbstsicherheit und Vertrauen gegeben." Sie bleibt insgesamt gesehen mehr auf Distanz. "Und ich weiß jetzt: Ich kann mich wehren." Ihre Finger hat sie seitdem nie wieder unter die Gurte ihres Rettungsrucksacks geschoben. Jetzt behält sie ihre Hände immer oben: "Um gegebenenfalls Schläge abwehren zu können." Aber die Notfallsanitäterin macht sich nichts vor: "Wenn das Gegenüber 20 Kilo schwerer ist als du, hast du keine Chance!" Das Risiko, angegriffen und verletzt zu werden, wenn sie helfen will, bleibt.

Harte Strafe für Täter

Am 22. Juni 2018 sorgte eine brutale Attacke in Ottobrunn für Entsetzen: Ein betrunkener Eritreer (20) warf nach einem Streit in seiner Unterkunft eine volle Whiskyflasche auf einen Notarztwagen der Feuerwehr. Das Auto stand vor einem Seniorenwohnheim. Die Flasche durchschlug die Seitenscheibe und traf eine Notärztin (46) am Kopf. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Kieferbruch und zahlreiche Schnittverletzungen. Außerdem verlor sie mehrere Zähne. Der Rettungssanitäter, der auf dem Fahrersitz gesessen hatte, wurde durch Splitter am Auge verletzt.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verurteilte den Angriff damals scharf und forderte eine rasche Abschiebung des 20-Jährigen. Der Angreifer musste sie am 13. Februar 2019 vor Gericht verantworten. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Lesen Sie auch: Verkehrswächter in München - Jetzt auch per Fahrrad im Einsatz