Frauen des FC Bayern: Eine Ära geht zu Ende

Keine Frage: Nach dieser Saison geht am Campus des FC Bayern eine Ära zu Ende, ein großer Umbruch steht an. "Der Umbruch zur neuen Saison wird ziemlich groß. Leider. Ich glaube, das wirft einen immer ein Stück zurück", sagte Nationalspielerin Melanie Leupolz, die zusammen mit Bayern-Urgestein Carina Wenninger das Team in Zukunft anführen könnte. "Es ist auch schade, weil es Spielerinnen sind, die gehen, mit denen ich gerne noch länger zusammengespielt hätte."